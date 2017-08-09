﻿ Пассажир выпал из кабины и попал под колёса цементовоза

Пассажир выпал из кабины и попал под колёса цементовоза

Автор:
Пассажир выпал из кабины и попал под колёса цементовоза

Мужчина не был пристегнут ремнём безопасности. Он погиб на месте. Водителя приговорили к 6 месяцам колонии-поселения.

Трагедия случилась на орской трассе. Грузовик марки «Сканиа» с 20 тоннами цемента ехал в сторону Актобе, за рулем был 30-летний житель Орска. В пути пассажир цементовоза выпал из машины и попал под задние колеса этой же машины. Он погиб на месте от полученных травм. На водителя возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Конкретно водителя обвиняли в том, что он не убедился, пристегнут ли ремнями безопасности его пассажир.

Водитель цементовоза Константин Костюков в суде рассказал, что услышал посторонний шум в задней части машины. Остановил машину, вместе с пассажиром обошли ее с двух сторон, но ничего не нашли. Пассажир предложил снова поехать и сказал, что будет на ходу прислушиваться, откуда идет звук, при этом он не пристегнулся ремнем безопасности. Водитель согласился, сам тоже в пути слушал посторонние звуки, потом увидел, как что-то промелькнуло под задними колесами, посмотрел вправо и увидел, что пассажира рядом нет. Остановил авто и обнаружил бездыханное тело в крови у задней части машины.

Родная сестра погибшего сообщила в суде, что простила водителя, претензий к нему не имеет. Суд Каргалинского района приговорил Константина Костюкова к 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

Теги: 
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Охранников посадили за то, что «распяли» осуждённого 1
Зятя известной юриста-мошенницы посадили на 8 лет
Женщина напала на 80-летнюю старушку и забрала пенсию 1
Полиция извалялась в нефти и черной икре - главный полицейский области устроил нагоняй подчинённым 6
Актюбинец раздевал манекены
У актюбинца выманили деньги на закуп наркотиков в аптеке
Забрал «Тойота» у директора за долг по зарплате
Житель Тараза хранил марихуану в холодильнике
Продавцы давали налоговику деньги и красные розы
Двоих мужчин отправили за решётку за попытку похищения «невесты» 1