﻿ Мне больно смотреть, как озеленяют Актобе - инженер-лесовод с 50-летним стажем Карен Айжарык

На фото: С. Ясное. Акация у дома лесника. За забором 4,5 га питомника с тысячами карагачей и сотнями сосен. Саженцы никто не купил, они переросли. «Придется выкорчевать, сажать новые, меня не допускают к тендерам», – говорит аксакал.

Деревья, помешавшие бордюрам на пр. Победы, вырастут снова, а асфальт развал ится. Пни у спиленных карагачей живые и весной дадут побеги, считает лесовод. А вот недавно посаженные дубы на пр. Абая вернуть к жизни будет сложно. С Кареном Айжарыком мы проехали по улица м Актобе и узнали, что мешает сделать наш город зелёным.

Первая точка – пр. Победы, где недавно прошел ремонт. Несколько карагачей помешали бордюрам, им отстругали стволы и оставили умирать. Это вызвало бурю возмущения у горожан. 7 августа вместо деревьев на проспекте были уже жалкие пеньки. После выхода в «Д» материала о странном ремонте «На проспекте Победы ради бордюров уничтожили деревья» №31 от 3.08.17 карагачи срубили совсем.

– Если деревья не сохранять, то их надо было выкорчевать или вытянуть мощной техникой. Пни у них живые. Весной дерево даст ростки, а асфальт развалится, – говорит Карен Айжарык. – Этим деревьям было 40-50 лет, но они не старые. Карагачи могут жить 100 лет и более. Лишь бы корневая система дошла до воды. Старым дерево считается, если прекратился рост. Тогда делают санитарную рубку. Такая рубка в Актобе нужна на ул. Некрасова, в парке им. Пушкина и других. Вязь обыкновенный в старом городе «омолодили» так, что теперь семян нет.

С болью лесовод смотрел на молодые дубы, посаженные на проспекте Абая. Саженцы засохли.

– Посадили переросший посадочный материал, – говорит аксакал. – Саженец дуба самое большее должен быть 1,5 метра. Дерево это очень чувствительное, ему нужна тень, поэтому оно и не прижилось. Клен и карагач в наших условиях выживают легче, дуб и береза – сложнее.

– В Астане же сажают огромные ели.

– Там сажают с землей. Ее должно быть столько, чтоб закрывало корневую систему. И поливать деревья надо правильно. Не 10 раз за лето и только поверху, а 1 раз в месяц, зато обильно, чтоб вода дошла до глубины ямы, примерно до 1 метра.

– У нас могут расти 100-150 видов разных деревьев, – говорит лесовод. – Хорошо переносят наши условия не только карагачи, но и акация, тополь, клен, катальпа и другие деревья. У меня рядом с домом растут 47 видов деревьев! По специальности я инженер-лесовод, стаж с 1966 года. Работал в лесничестве Уила, Темира, Актобе. В 99-м меня пригласили в бывший «Зелен­строй»: он к тому времени уже развалился. Мы начали работать, но вскоре нас распустили, разрешили взять на свои доли землю. 4,5 га у меня в Ясном. Выращиваю саженцы, но у меня их не берут, хотя цена самая низкая. К тендерам в Актобе не допускают. Карагачей 350 тысяч вырастил, 200 сосен, но их уже не пересадишь – большие, надо выкорчевать и посадить новые. До 2013 года саженцы у меня покупали из Атырау и Актау, но я им помог создать свой питомник, и приезжать в Актобе им теперь незачем. У меня растут тополя, рябина, калина, акация. Чтоб деревья не умерли, нанимаю водовоз, поливаю. Когда «Зелен­строй» распустили, технику и сооружения забрали. Чтобы провести воду и свет в питомник, хотел взять кредит. Надо 10 миллионов, но мне не дают. Говорят, уже старый. Мне пошел 81-й год. Хочу поменять назначение земли, посадить плодовые, раздать детям, раз саженцы никому не нужны.

С Кареном Айжарыком едем на ул. Бр. Жубановых, где весной посадили тополя.

– Они проживут от силы 25 лет, – говорит аксакал, осмотрев молодые деревца. – Если поливать, до 50 лет. Я отличаю виды тополей по стволу. Черенки местные. Приживаемость обычно составляет 70%. Все, что не выросло, поставщики должны досаживать в течение 2 лет.

Часть деревьев погибает. Но даже их можно вернуть к жизни, считает Карен Айжарык.

– Молодое дерево сажают на пень, – объясняет он. – Высохший верх отрезают, оставляют пень, откуда вскоре пойдут молодые побеги. Точно так должны омолаживать взрослые деревья. Не делать из них голые столбы, а оставлять на них побеги. Ветки не ломают, срезают секатором и смазывают… У нас сажают что в акимате скажут. В этом году решили сажать хвойные. Господствующих деревьев должно быть 50%, остальное – другие деревья и кустарники. Правильно ели посадили в 5 микрорайоне, между карагачами. Только одной породы деревья сажать нельзя. Пройдет лет 5, появятся вредители, как листоеды карагачей. Таких деревьев раньше сажали очень много. Надо выбирать разновидность деревьев, которые выживут в наших условиях. К примеру, тополя из Шымкента у нас проживут от силы 10-15 лет. Им нужна теплая вода из арыков.

Во дворе у Айжарыка растут катальпа, кельритерия, рябина, калина, тополь, береза, шелковица и даже татар­ский клен.

– Если правильно сажать и ухаживать, почему им не расти? – говорит Карен агай. – Разные деревья надо выращивать в парке. Деревья-аллергены нельзя сажать во дворе садиков. Для защиты деревьев между ними сажают клен яснолистный. Их ни жуки, ни животные не едят. Тендеры проводить за год вперед. Чтоб сажать деревья не когда земля уже высохла, а как только сойдет снег. Дер­жат для этого саженцы на зимнем прикопе. Ранней весной в питомники не проедешь, там стоит вода. Поэтому саженцы выкапывают осенью и держат где-то в земле, а ранней весной высаживают. Яма минимум должна быть 80 см, глубже каменистого слоя, готовят их заранее. А у нас весной на субботниках деревья сажают как попало. Осенью листья нельзя сжигать, лучше закопать под деревьями, это лучшее удобрение.

– Сколько деревьев вы посадили за свою жизнь?

– 40 тысяч га леса по области. Но в 90-х много ушло на топку. Тогда лесополосы можно было проредить, людям объяснить, что вырубать, и не штрафовать их. Со временем деревья можно было досадить, сделать полезное дело. Но лесников никто не слушает. И уже давно.

Проспект Абая. Недавно посаженные дубы уже засохли. Саженцы были переросшие, сажать их надо было с земляным комом, объяснил специалист.

Пр. Победы. Карагачи, помешавшие бордюрам, вырубили совсем. Но от живого корня весной могут пойти ростки, и асфальт развалится, считает специалист.

Ель на проспекте Абая засохла. || Фо то Владимира ЗОБЕНКО

Во дворе у лесника много необычных для Актобе растений. Одно из них тамарикс. Дерево неприхотливое, не аллергенное. Его хорошо саж ать во дворе детсадов и школ, объяснил Карен Айжарык.