﻿ Шурыгина выходит замуж

Скандально известная Диана Шурыгина сообщила, что в скором времени выйдет замуж. 18-летняя героиня нескольких выпусков ток-шоу "Пусть говорят" уже в начале октября станет женой оператора с Первого канала, пишет Starhit.

Диана Шурыгина и Андрей Шлягин познакомились весной во время съемок реалити-шоу для YouTube-канала телеведущего Андрея Малахова. Отношения влюбленных развивались настолько стремительно, что на днях Диана и Андрей подали заявление в один из столичных загсов.

Регистрация брака состоится 5 октября. После ЗАГСа новоиспеченные супруги отметят событие в ресторане, куда позовут только самых близких.

"Андрей мне понравился своим веселым и добрым характером, манерой общения. Он поддержал морально, ведь меня до сих пор одолевают хейтеры. С ним почувствовала себя как за каменной стеной. Мы встречаемся три месяца и не расстаемся ни на минуту", – похвасталась счастливая Шурыгина.

В настоящее время Диана живет с возлюбленным в его квартире.

"На днях мы завтракали, и он заявил: "Дианка, а выходи за меня замуж! Я так тебя люблю". Чуть не поперхнулась кофе от удивления и согласилась. Кольцо решили выбрать вместе, чтобы сразу угадать с размером и дизайном", – сообщила скандально известная 18-летняя красотка.

Шлягин работает оператором на Первом канале. В его близком окружении говорят, что Андрей весьма востребован и хорошо зарабатывает. А вот карьера самой Шурыгиной не складывается. Пока девушка нигде не работает. Впрочем, сейчас ее мысли заняты не карьерой, а предстоящей свадьбой.

Избранник уже познакомил Диану с родителями.

"Мама и папа Андрея хорошо меня приняли. Мы регулярно вместе отдыхаем на их даче. Правда, они считают, что еще рано расписываться. Мои родители такого же мнения, хоть и безумно рады за нас. С другой стороны, зачем тянуть? Пока кипят страсти, надо жениться", – выразила свое мнение Шурыгина.