﻿ ​Путин прокомментировал слова Кадырова о готовности выступить против позиции России

​Путин прокомментировал слова Кадырова о готовности выступить против позиции России

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​Путин прокомментировал слова Кадырова о готовности выступить против позиции России

Президент России заверил, что каждый россиянин имеет право на личное мнение и никакой фронды со стороны руководства Чечни нет.

Все граждане могут иметь собственное мнение по поводу внешней политики своей страны, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, как он оценивает слова главы Чечни Рамзана Кадырова о готовности выступить против позиции России, если та поддержит официальные власти преимущественно буддистской Мьянмы в конфликте с мусульманами-рохинджа, пишет РБК.

«Каждый человек имеет право иметь собственное мнение. Это вне зависимости от его должностного положения. Что касается руководителей регионов, это тоже в полном объеме их касается», - заявил Путин на пресс-конференции в Китае, где закончился саммит БРИКС.

Он также заверил журналистов, что в недавних заявлениях Кадырова «нет никакой фронды».

«Прошу всех успокоиться, все в порядке», - подчеркнул Путин, отметив также, что власти России выступают «против любого насилия» и призывают власти Мьянмы взять ситуацию под контроль.

3 сентября возле посольства Мьянмы в Москве прошел многотысячный митинг, участники которого потребовали от властей Мьянмы прекратить акции против рохинджа. Несмотря на то что акция не была согласована с властями, полиция не стала препятствовать ее участникам, а глава Чечни позднее заявил в социальных сетях, что он думает о позиции Москвы по этой проблеме.

«Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления, я против позиции России, потому что у меня есть свое видение, своя позиция», - сказал Кадыров.

4 сентября митинг в поддержку мусульман Мьянмы состоялся в Грозном. Согласно отчету чеченской полиции, на него собрались более миллиона человек. В тот же день Кадыров поблагодарил Путина за осуждение произвола в отношении рохинджа, отметив, что остается «верным пехотинцем» президента России, а те, кто пытается исказить смысл его слов и насмехаются над страданиями невинных, находятся «в глубокой моральной яме».

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Все комментарии (25):
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фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
Меня больше улыбнуло другое: в центре Москвы проводится митинг и ни нацгвардия, ни полиция, ни многотысячная армия провокаторов (которые на митингах оппозиции устраивают драки) никак себя не проявили. Митингующих пенсионеров и сторонников Навального сразу окружают толпы "патриотов", которые вырывают плакатики и провоцируют драки, потом приезжают космонавты и упаковывают их в автозаки. А тут они трусливо сидели по квартирам и боялись выйти на улицу. Ни одной драки, ни одного столкновения с полицией, ни одного возмущенного казака "патриота" на улице, хотя в соцсетях, по обыкновению, разразился ураган возмущения и бессильной истерики по поводу перекрытых дорог и толпы мусульман. Я, конечно, понимаю, что чеченцы запросто наваляют и нацгвардии, и полиции, и любым провокаторам, но официальные лица могли хотя бы выйти и проинформировать о недопустимости проведения несанкционированного митинга.
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06.09.2017, 08:25
фото пользователя Малинка
Малинка
А меня не удивляет.Против чеченцев из дома страшно выйти.Это в Москве обычно устраивают марши против узбеков и таджиков)).Те то не сопротивляются сами по себе,да и народности такие,что не прихотливы и работяги,не зря же они все там пользуются спросом как рабочая сила.Местные своих не нанимают,а стараются узбека взять.
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06.09.2017, 08:47
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Малинка да не страшно выйти против чеченцев, зачем? они на своей земле, они россияне,а таджики и узбеки которые там в основном простые крестьяне,работяги приехавшие в поисках работы, думаете наши казахи простые поедут будут выступать? если только не напрягут и если их в одном месте не будет много мигрантов тогда только будут выступать,как в Астане недавно. Зависит от многих факторов,в данной ситуации глава ЧР поступил,как должен был поступить.
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06.09.2017, 09:05
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
россияне? да ладно? вы этого только самим москвичам не говорите lol
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06.09.2017, 09:11
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Nokia5800 Вы считаете чеченцы не являются россиянами? мой дядя живет в Москве с 60-х годов, могу у него спросить.
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06.09.2017, 09:27
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Nokia5800 " Я, конечно, понимаю, что чеченцы запросто наваляют и нацгвардии, и полиции, и любым провокаторам, но официальные лица могли хотя бы выйти и проинформировать о недопустимости проведения несанкционированного митинга"----------Сотрудник полиции(росгвардии) считается оф.представителем?
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06.09.2017, 09:02
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
они стояли в подворотнях
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06.09.2017, 09:05
фото пользователя taxsist2
taxsist2
taxsist2 они стояли перед митингующими, вопрос они являются ли оф.представителем? 
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06.09.2017, 09:24
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
Конечно, и полиция и росгвардия. Вы хотите сказать, что они  предупреждали мусульман о недопустимости проведения несанкционированного митинга и пытались разогнать их?
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06.09.2017, 10:06
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Nokia5800Я, конечно, понимаю, что чеченцы запросто наваляют и нацгвардии, и полиции, и любым провокаторам, но официальные лица могли хотя бы выйти и проинформировать о недопустимости проведения несанкционированного митинга.06.09.2017, 08:25--- я хотел ответить на это Ваше утверждение тем,что сотрудник (полковник или п/п) на видео перед митингующими обьявляет, уважаемые Ваш митинг несанкионированный и незаконный. Просто хотел уточнить может Вы считаете,офицера не оф.представителем.
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06.09.2017, 10:10
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
Чтобы понять мой первый комментарий, надо очень мало - посмотреть как ОБЫЧНО разгоняются митинги и пикеты не согласованные с властями города.
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06.09.2017, 10:20
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Nokia5800 оппозиционные митинги, они в большинстве нацелены на смену власти про эти акции имеете ввиду? Видимо здесь нет подоплеки смены режима и т.л, не буду филосовствовать, Ваш комментарий никто из оф. представителей власти не предупредил о том,что митинг не санкционированный, боялись,что наваляют чеченцы, я его так понял. Исходя из Ваших постов ранее высказываемых по политике Кремля, мне кажется Вы пытаетесь использовать,как критику власти, я на видео по митингу видел предупреждение о том,что несанкционированный митинг и незаконный и думаю также много раз говорили, может просто на видео не попало или не показали, но по факту есть на видео предуперждение и объявление митингующим.
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06.09.2017, 10:46
фото пользователя TatyanaD
TatyanaD
Ой, да ладно... У кого есть мозг, понимают, что в ситуации Мьянме совсем другие кукловоды. И этот непрекращающийся конфликт им выгоден. Поэтому, разогревать его будут ещё долго и делать всё, чтоб оң не утих. А то, что другие страны туда не лезут, это потому что не хотят бороться с ветряными мельницами.
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06.09.2017, 09:25
фото пользователя taxsist2
taxsist2
TatyanaD почему ветряными мельницами не хотят бороться? получается лезть в ЧР на уровне президентов других стран и журналистов по проблеме ущемления прав геев норма,а прекратить убийства массовые детей,стариков(официально подтвержденных) это не стоит, борьба с ветряными мельницами? Если там есть террористы,чего не могу отрицать то их наказания никто не оспаривает однако там идет именно зачистка по религиозной принадлежности, молчание и равнодушие поражает. Можно согласится,что подогревается,возможно вбросы, однако это не является основанием,чтобы не вмешиваться.  
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06.09.2017, 09:31
фото пользователя 1870
1870
Ключевая фраза статьи - «Прошу всех успокоиться, все в порядке», - подчеркнул Путин, отметив также, что власти России выступают «против любого насилия» и призывают власти Мьянмы взять ситуацию под контроль.
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06.09.2017, 10:11
фото пользователя taxsist2
taxsist2
1870  резолюция Совбеза ООН блокируется со стороны России и Китая. Ну, а пока власти Мьянмы наводят порядок)) под девизом свободная зона от мусульман,
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06.09.2017, 10:16
фото пользователя 1870
1870
знаю. И это их право
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06.09.2017, 10:18
фото пользователя taxsist2
taxsist2
1870 да также,как и право граждан страны высказывать свои мнения по этому вопросу, в т.ч организовывая митинги.
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06.09.2017, 10:48
фото пользователя 1870
1870
несомненно, в рамках безопасности для окружающих
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06.09.2017, 10:49
фото пользователя taxsist2
taxsist2
1870 да, никто из окружающих во время митинга не пострадал, митингующие призывали власти отреагировать на геноцид против мусульман.
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06.09.2017, 10:52
фото пользователя 1870
1870
Земляки, определенно ВВС второй день удивляет. Статья - "Серфер с камерой: фейковый военкор, который никогда не был на войне". Не буду пересказ излагать, но вкратце - липовые фотки с места событий, рассылал, как написали ВВС, "привлекательный блондин. Еще в юные годы он пережил сексуальное насилие, успешно поборол лейкемию, позднее взял в руки камеру и стал фотографом ООН, а теперь его фотографии из горячих точек планеты и лагерей для беженцев нарасхват в ведущих фотоагентствах мира"...
ПС. Есть о чем задуматься. Еще одна 5 западу.
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06.09.2017, 10:43
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Мурад Мусаев: Побывал я там однажды – в январе 2017 года. Я был там как адвокат, откликнувшись на призыв местных жителей о помощи. Призыв этот распространялся довольно активно в социальных сетях после прошлого обострения конфликта в Аракане (или в Северном Ракхайне, как это место называют бирманцы). Это была благотворительная акция по оказанию правовой помощи, которая продолжается и по сей день.
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06.09.2017, 10:49
фото пользователя taxsist2
taxsist2

Мумин Шакиров: А вы были в составе делегации? Или вы были юристом-одиночкой?

Мурад Мусаев: Я был один. Задумывалось все иначе, но после подробных описаний того, какая там ситуация, я решил никем больше, кроме себя самого, не рисковать – все-таки слишком велика была ответственность за младших коллег, которые собирались меня сопровождать.

Собственно, основная цель заключалась в том, чтобы проверить информацию, которая распространяется через социальные сети. Слишком много ужасов было в видеороликах и на фотографиях. Верилось с трудом, что такое возможно в начале XXI века.

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06.09.2017, 10:49
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Мурад Мусаев: В первую очередь мы убедились в том, что видеоролики и фотографии не лгут. И после полугода изысканий я, как юрист, могу сказать, что там происходит геноцид людей, которых именуют рохинджа.К сожалению, физическим истреблением рохинджа уже на протяжении многих десятилетий заняты как представители власти, так и представители местного буддистского духовенства. У этого движения есть довольно известный духовный лидер, один из авторитетнейших религиозных деятелей Мьянмы – Вирату. Это человек, который нисколько не скрывает своего отношения к мусульманам, в частности к рохинджа, он призывает всех желающих (и нежелающих) к тому, чтобы истреблять мусульман на территории Бирмы, в частности Аракана.
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06.09.2017, 10:50
фото пользователя 1870
1870
это субъективный взгляд одного человека. Комиссия, уполномоченная ООН нужна. Хотя что они решают...
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06.09.2017, 10:51
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