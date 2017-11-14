﻿﻿ Сотрудница украинской границы помогала перевозить узбекских секс-рабынь

Гражданки Узбекистана Л.Сафаева и Н.Усмонова отправляли молодых девушек для сексуальной эксплуатации в Бангкок. Вывоз осуществлялся по маршруту "Ташкент - Киев - Бангкок", сообщает Sputnik.

В Украине жертв встречал гражданин этой страны, который при содействии своей супруги, работающей в пограничной службе аэропорта Киева, обеспечивал дальнейшую отправку в Таиланд.

Против Л.Сафаевой и Н.Усмоновой возбудили уголовное дело по статье "торговля людьми" Уголовного кодекса Узбекистана. Они получили длительные сроки лишения свободы.

Основными каналами трафика, по которым граждан Узбекистана доставляют в ОАЭ, Турцию, страны АТР, США и Европу, являются Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Азербайджан и Украина.

Вывоз узбекистанцев в указанные государства осуществляется с использованием как национальных, так и фиктивных паспортов других государств, имеющих фальшивые визы и выездные отметки.