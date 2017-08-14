﻿ За загрязнение атмосферы заплатят строители Мангистау около двух миллионов тенге

Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области принял решение оштрафовать строительную компанию за превышение норм по выбросам в атмосферу, передает Today.kz

Как выяснилось, фирма работала без разрешения на выбросы в окружающую среду в течение четырех месяцев. По подсчетам специалистов департамента экологии по Мангистауской области,ущерб составил 1 897 457 тенге.

"Суд установил, что ТОО с 18 августа по 19 декабря 2014 года осуществляло строительство без соответствующего разрешения на эмиссии в окружающую среду, что привело к сверхнормативным выбросам в атмосферу. Данное обстоятельство было установлено по результатам проверки, проведенной Департаментом экологии по Мангистауской области", - сообщили в пресс-службе суда.