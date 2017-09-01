﻿ ​Подсолнечное масло будут производить в Актюбинской области

​Подсолнечное масло будут производить в Актюбинской области

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​Подсолнечное масло будут производить в Актюбинской области

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев побывал с рабочей поездкой в Хромтауском районе, где ознакомился с ходом уборки урожая, заготовки семян на 2018 год, а также провел встречу с руководителями местных сельскохозяйственных формирований, передает "Диапазон".

Планируется, что завод по производству растительного масла и кормового шрота введут в эксплуатацию к лету 2018 года. В год здесь намерены производить 15,5 тыс. тонны подсолнечного масла и 22 тысячи тонн корма. Предприятие будет самостоятельно выращивать сырье для производства – семена подсолнечника. Завод обеспечит постоянными рабочими местами около 100 человек. Общая стоимость проекта – 1,2 млрд. тенге.

Также глава региона встретился с местными аграриями на полях ТОО "Акжар-Агро" - одного из самых успешных и передовых хозяйств Хромтауского района.

В целом, посевная площадь сельскохозяйственных культур по области в этом году составила 656 тысяч гектаров. Уборка урожая уже началась во всех районах области. По данным управления сельского хозяйства, в уборочной кампании задействовано свыше 1500 комбайнов и столько же грузовых автомобилей. На проведение осенне-полевых и уборочных работ выделено 10,9 тысячи тонны удешевленного дизельного топлива. Данный объем полностью покрывает потребность хозяйств.

Кроме того, аким области ознакомился с ходом строительства врачебной амбулатории на 50 посещений в селе Акжар.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя РинаРодионовна
РинаРодионовна
а для кого эта продукция будет? опять на экспорт? и лично меня интересует цена. Такая же высокая останется?
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01.09.2017, 14:17
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