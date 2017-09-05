﻿ Министр энергетики не считает тарифы на электроэнергию завышенными

Министр энергетики не считает тарифы на электроэнергию завышенными

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Министр энергетики не считает тарифы на электроэнергию завышенными

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев прокомментировал предложение президента Нурсултана Назарбаева повысить тарифы в сфере ЖКХ, сообщает МИА «Казинформ».

«Речь, по всей видимости, шла о том, что тарифы на услуги ЖКХ должны быть адекватными для гарантии возврата инвестиций частных компаний, которые готовы были бы вкладывать свои средства в жилищно-коммунальное хозяйство. Во многих регионах тарифы субсидируются, топливо закупается за счет республиканского и местного бюджета. Сегодня Премьер-Министр поручил рассмотреть заявки трех регионов - Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Костанайской областей - по субсидированию закупа топлива для осенне-зимнего периода. То есть на самом деле расходы на приобретение топлива должны быть в тарифе, а акимы работают так, чтобы получить деньги из регионов и не поднимать тарифы в регионах. По нашему мнению, нужно наладить стабильную работу, привлекать инвесторов, устанавливать современное оборудование, снижать себестоимость и потери, которые неизбежны при работах крупных ТЭЦ, построенных у нас в советский период. Тогда будут адекватные тарифы и возврат инвестиций», - рассказал Бозумбаев журналистам в кулуарах заседания правительства.

Министр сообщил, что не считает тарифы на электроэнергию в Казахстане завышенными.

«Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане завышенными. В нашем регионе они - одни из самых низких, поэтому, если говорить для станций - тариф на крупных станциях национального значения за киловатт час семь-восемь тенге, до трех тенге - тариф АО «KEGOC», 5-6 тенге - тариф РЭКа», - сказал Бозумбаев.

Напомним, вчера президент Нурсултан Назарбаев на совместном заседании палат парламента РК заявил, что без повышения тарифов в сферу ЖКХ нельзя привлечь инвесторов. Между тем, как сегодня рассказал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, потребители в Казахстане задолжали за коммунальные услуги более 13 млрд тенге.

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сравниваю свои платежи - год за годом больше суммы. И даже экономия не помогает, уже и воду регулируешь и свет - не помогает - все выше и выше.
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06.09.2017, 10:14
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