﻿ Риэлторы сдавали несуществующие квартиры

После подписания договора выяснялось, что квартиры не существует, либо она не соответствует рекламному описанию.

В Караганде задержали директора трех риэлторских компаний. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, передает nv.kz со ссылкой на ДВД Карагандинской области.

Как отметил руководитель пресс-службы ведомства Бахытжан Кудияров, в разные отделы полиции поступило более 60 заявлений.

— В настоящее время подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания, — говорит он. — По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК «Мошенничество, совершенное неоднократно».

Все потерпевшие рассказали следователю одну и ту же схему обмана. В объявлении обещают хороший район, горячую воду, удобную мебель и все это счастье по вполне приемлемой цене. Вот только договариваться надо не с хозяином, а с агентством. Там вы подписываете договор, платите деньги, а потом выясняется, что квартира или не существует, или в лучшем случае находится не в том районе, да и описанные в рекламке удобства отсутствуют.

Борьба карагандинцев с недобросовестными риэлторами длится уже не первый год. Недавно, коллективное заявлении в полицию подписали 13 обманутых жертв. Тогда им пришел ответ: обращаться в гражданский суд. Сумма обмана не большая: в разных агентствах она варьируется от шести до восьми тысяч тенге. Однако жители города устали покупать фиктивные сведения о квартирах.