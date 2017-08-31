﻿ В Шымкенте пьяный водитель насмерть сбил ребенка

Водитель автомашины «ВАЗ» находился в состоянии «алкогольного опьянения средней степени».

Вечером, 30 августа 2017 года в полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц Енбекшинского района города Шымкент произошел наезд на пешехода, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

По прибытию на место происшествия полицейские установили, что житель Шымкента, 1966 г.р., управляя автомашиной «Ваз-21102» в нетрезвом состоянии, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку, 2007 г.р., ученицу 5 класса. В результате ДТП 10-летняя девочка от полученных травм скончалась при поступлении в областную больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 345 ч. 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».