﻿ Подробности ЧП рассказал директор шахты "Казахстанская"

Подробности ЧП рассказал директор шахты "Казахстанская"

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Подробности ЧП рассказал директор шахты "Казахстанская"

Обрушилось около 200 тонн угля и образовался завал длиной примерно 90 метров. Но шахтёры погибли не в результате завала, а вследствие отравления газом.

Директор шахты "Казахстанская" Александр Забелин на экстренном брифинге, который провели в Шахтинске Карагандинской области сообщил, что во время ЧП погибло 3 человека. Ещё четверо обратились за медицинской помощью и были госпитализированы, передает informburo.kz.

По словам Забелина, все работы на шахте сейчас приостановлены, идёт выветривание метана.

По его словам, дело расследуется лишь по факту, но не в отношении каких-либо лиц.

По предварительной версии, ЧП случилось на глубине примерно 614 метров. Директор шахты пояснил, что сейчас точно ещё неизвестно, какое газодинамическое явление произошло под землёй: выброс газа, угля, или и то, и другое.

На брифинге стало известно, что погибшие шахтёры работали проходчиками. Руководство "АрселорМиттал Темиртау" пообещало взять на себя все расходы по организации похорон, а также оказать семьям материальную помощь.

В компании рассказали, как произошло ЧП.

"31 августа после 4 утра оператор АГЗ (автоматизированной газовой защиты) сообщила горному диспетчеру о пропаже информации с датчиков контроля метана забоя одной из вентиляционных сбоек и о повышении уровня метана на западном вентиляционном стволе шахты. Руководством шахты были незамедлительно приняты меры по прояснению ситуации: вызваны и направлены в забой два отделения ВАССО и горный мастер этого участка. Около 6 утра проходчики были обнаружены в данном забое без признаков жизни. По предварительным данным, причиной несчастного случая стал внезапный выброс метана (газодинамическое явление)", – сообщили сотрудники.

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