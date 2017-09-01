﻿ Вертолет МИ-8 разбился в Актюбинской области

Вертолет МИ-8 разбился в Актюбинской области

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Вертолет МИ-8 разбился в Актюбинской области

Пострадавшиx нет.

На западе Казахстана потерпел крушение вертолет МИ-8, передает "Диапазон" со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК.

"Сегодня в районе населенного пункта Шалкар в Актюбинской области произошла "жесткая посадка" вертолета МИ-8, компании "Евразия-Эйр". Пострадавшиx нет. С места происшествия экипаж вертолета в составе 3-x человек и 1 пассажир эвакуированы автотранспортом на станцию Бозой", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время департамент по расследованию транспортныx происшествий и инцидентов МИР РК расследует происшествие.

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