﻿ Аким сельского округа погиб в ДТП

Аким сельского округа погиб в ДТП

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Аким сельского округа погиб в ДТП

31 августа на трассе Калжир – Курчум в Восточно-Казахстанской области в ДТП погиб аким Акбулакского сельского округа Аргынгазы Джумекенов. Информацию подтвердили в акимате Курчумского района ВКО, передает Today.kz.

"В аварии у села Сарыозен на дороге Калжир – Курчум погиб аким Акбулакского округа Джумекенов. ДТП произошло примерно в 08:30", - сообщили в акимате.

Отмечается, что сельский аким скончался от полученных травм в результате опрокидывания автомобиля.

Аргынгазы Джумекенову было 58 лет. Он в разные годы работал следователем РОВД, председателем районного суда, адвокатом и начальником операционного зала филиала РГП "ЦОН". На должность акима сельского округа был назначен в декабре 2016 года.

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