﻿ В результате ДТП автомобили едва не вылетели в реку

В результате ДТП автомобили едва не вылетели в реку

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В результате ДТП автомобили едва не вылетели в реку

Lada остановилась на проезжей части у края реки, а Toyota зацепившись за бордюр и упершись в ограждение моста, повисла над ней, передает Zakon.kz.

Минувшей ночью, около 3-х часов, в Наурызбайском районе два автомобиля едва не вылетели в реку.

Со слов водителя Toyota Camry, он двигался по проспекту Райымбека в западном направлении и, подъезжая к пересечению с ул. Аксайская, включил левый указатель поворота. Посмотрев в зеркало заднего вида, он увидел, а после и услышал, очень быстро приближающийся автомобиль, через мгновение произошел удар.

Водитель Lada Priora, следовавший по темной улице в след за Toyota, слишком поздно заметил впереди стоящий на поворот автомобиль, и в последний момент попытался уйти от столкновения, вывернув руль на полосу встречную движения, но избежать столкновения не удалось.

Lada на полном ходу врезалась в поворачивавшую Toyota, после чего, оба автомобиля вылетели с дороги и ударились об большую трубу.

В результате столкновения пострадали все участники ДТП. Пассажира из Lada Priora с травмой позвоночника госпитализировала прибывшая на место бригада скорой, остальным участникам ДТП, получившим ссадины и ушибы, медики оказали помощь на месте.

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