﻿ Глава МВД рассказал о реальных причинах беспорядков в Астане

По словам министра внутренних дел, причина конфликта в Абу-Даби Плаза была не та, которую озвучивали официальные источники, пишет informburo.kz.

"Мотив был такой, что граждане Индии все напором прошли через КПП, не проходя рамку досмотра. Им было сделано замечание, возникла потасовка, в ходе которой рабочие избили охранника. Был пострадавший - один наш гражданин, который сообщил об этом другим постам. После этого, когда смена рабочих заходила в жилой массив, то охрана избила одного гражданина Индии и позже, мы сейчас устанавливаем, ещё в двух местах избили ещё двух иностранцев", - сказал Касымов.

По инциденту расследуются три уголовных дела.

"На улице избили ещё двух граждан Индии. Этих граждан Индии мы нашли внутри помещений и отправили в больницу. Потом вокруг этого городка начали собираться гражданские лица, вы все их видели, они требовали срочно разобраться. Конечно, можно было бы их сразу привлечь к ответственности, но мы дали возможность прокуратуре провести с ними беседу. Аким города приехал и с ними побеседовал. Но вы все видели, как они себя вели. В отношении восьми человек явно активных и нарушавших порядок были составлены материалы и отправлены в суд. Восемь человек были привлечены к административной ответственности - 5,10, 15 суток. В том числе тот мужчина, который выступал, как выяснилось, был в нетрезвом состоянии", - рассказал глава ведомства.

Калмуханбет Касымов отметил, что будет решаться вопрос депортации 30-40 граждан Индии. Расследования в отношения иностранцев, избивших охранников, уже начаты.