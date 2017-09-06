﻿ Экс-премьер Казахстана выйдет на свободу через две недели

Экс-премьер-министр Казахстана Серику Ахметову заменили часть срока на ограничение свободы, передает 31 канал.

5 сентября в стенках колонии АК 159/18 состоялось закрытое судебное заседание. Сообщается, что бывший высокопоставленный чиновник успел отсидеть два неполных года из 10.

«Суд удовлетворил иск Серика Ахметова и оставшуюся часть срока - 4 года и 26 дней - заменил на ограничение свободы. По сути, бывший высокопоставленный чиновник выйдет на свободу. Но не сможет покинуть пределы страны и города, посещать увеселительные и питейные заведения. Ему придется отмечаться в полицейском участке. До этого экс-премьер полностью возместил государству причиненный ущерб», - сообщил телеканал.

Напомним, что бывший глава правительства страны был осужден на 10 лет лишения свободы за присвоение вверенного чужого имущества, незаконное участие в предпринимательской деятельности и злоупотребление должностными полномочиями. Затем апелляционная инстанция смягчила приговор до 8 лет, а позже по амнистии срок сократили ещё на 1 год и 7 месяцев.