﻿ Экс-премьер Казахстана выйдет на свободу через две недели

Экс-премьер Казахстана выйдет на свободу через две недели

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Экс-премьер Казахстана выйдет на свободу через две недели

Экс-премьер-министр Казахстана Серику Ахметову заменили часть срока на ограничение свободы, передает 31 канал.

5 сентября в стенках колонии АК 159/18 состоялось закрытое судебное заседание. Сообщается, что бывший высокопоставленный чиновник успел отсидеть два неполных года из 10.

«Суд удовлетворил иск Серика Ахметова и оставшуюся часть срока - 4 года и 26 дней - заменил на ограничение свободы. По сути, бывший высокопоставленный чиновник выйдет на свободу. Но не сможет покинуть пределы страны и города, посещать увеселительные и питейные заведения. Ему придется отмечаться в полицейском участке. До этого экс-премьер полностью возместил государству причиненный ущерб», - сообщил телеканал.

Напомним, что бывший глава правительства страны был осужден на 10 лет лишения свободы за присвоение вверенного чужого имущества, незаконное участие в предпринимательской деятельности и злоупотребление должностными полномочиями. Затем апелляционная инстанция смягчила приговор до 8 лет, а позже по амнистии срок сократили ещё на 1 год и 7 месяцев.

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1870

« – А кто такие эти полицейские? – спросила Селедочка.– Бандиты! – с раздражением сказал Колосок. – Честное слово, бандиты! По-настоящему, обязанность полицейских – защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно!».


ПС. Догадайтесь, откуда эта цитата.

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06.09.2017, 10:23
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