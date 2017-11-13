﻿﻿ Автомат и бронежилет нашли у задержанных в Алматы

12 ноября, около 23.00, в центре Алматы задержали двоих жителей Южного Казахстана в возрасте 48 и 23 лет с внушительным арсеналом оружия, сообщает sputniknews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

В салоне их автомобиля нашли светозвуковой автомат, магазин к нему с 30 холостыми светозвуковыми патронами калибра 7,62 мм, охотничий нож и бронежилет.

Ранее оба подозреваемых привлекались к уголовной ответственности за хранение оружия, наркопреступление и мошенничество.

Полицейские задержали мужчин в непосредственной близости от площади Республики, резиденции президента и акимата города. На месте происшествия журналисты видели черный внедорожник Toyota Land Cruiser 100, который стоял на улице Фурманова в сотне метров южнее от пересечения с улицей Сатпаева.

Как минимум два колеса у внедорожника были спущены, боковые стекла и лобовое - в трещинах. Рядом с автомобилем лежало оружие, похожее на автомат Калашникова, и предмет, похожий на гранату. Двое задержанных находились на месте. Их лица частично были залиты кровью.

Напомним, ранее полиция Алматы опровергала факт стрельбы в центре города.