﻿﻿ 7-летняя девочка погибла, выпав на ходу из машины в Костанайской области

Девочка попала под заднее колесо грузовика. Она скончалась на месте, сообщает Alau.kz
В пресс-службе ДЧС Костанайской области сообщили, что автомобиль марки «ЗиЛ» двигался по автодороге между сёлами Придорожное и Лысановка. На ходу с пассажирской стороны открылась дверь автомобиля. Из кабины выпал ребенок.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.