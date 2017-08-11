﻿ ​Полицейский из Актобе стал лучшим полиглотом области

​Полицейский из Актобе стал лучшим полиглотом области

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​Полицейский из Актобе стал лучшим полиглотом области

Бауыржан Максимов победил в областном языковом конкурсе, сообщает "Диапазон".

Как рассказали в пресс-службе ДВД области, на областном этапе конкурса "Тіл шебері - 2017" среди государственных служащих свободно владеющих тремя языкам инспектор Управления кадровой работы ДВД Актюбинской области старший лейтенант полиции Бауыржан Максимов занял первое место и был признан лучшим полиглотом.

Конкурс проводился 10 августа 2017 года на базе Центра обучения языков региона. В конкурсе приняли участие госслужащие разных структур области в возрасти от 21 по 29 лет, владеющих казахским, русским и английскими языками. По результатам конкурса единогласным решением членов жюри старшему лейтенанту полиции Максимову, покорившему всех своим знанием языков, грамотной речью и мышлением был вручен главный приз областного конкурса.

Теперь актюбинский полицейский будет представлять наш регион на республиканском этапе конкурса "Тіл шебері", который пройдет в октябре в Астане.

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