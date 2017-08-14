﻿ В МОН РК объяснили, почему выпускники с высокими баллами не получили гранты

В МОН РК объяснили, почему выпускники с высокими баллами не получили гранты

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В МОН РК объяснили, почему выпускники с высокими баллами не получили гранты

В этом году изменилась граница баллов поступления.

Выпускники, даже с высокими баллами, подающие заявление на грант на невостребованные специальности, сами идут на осознанный риск остаться без грантов. Об этом рассказала директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Гульзат Кобенова, сообщает Sputnik Казахстан.

По ее словам, в Минобразования и науки провели анализ после обращения родителей и выяснили, что у родителей выпускников разное понимание о присуждении гранта к их ребенку.

"Дело в том, что в этом году изменилась граница баллов поступления. Они же, как раньше… думают, что 100 баллов это "потолок", а на самом деле в этом году абитуриент мог набрать до 140 баллов. Во-вторых, анализ показал, что это были обращения родителей, дети которых поступали опять на популярные специальности, то есть это "Юриспруденция", "Международное право", "Общая медицина", "Финансы", "Менеджмент". Это как раз тот самый блок, который на сегодня не столь в приоритете наряду с другими специальностями", - сказала Кобенова.

Также, по ее словам, было обращено внимание на то, что в этом году резко возросло количество обладателей знака "Алтын белгы", потому что в этом году дети получали отличительный знак не по итогам ЕНТ, как раньше, а по результатам экзаменов в школе.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя ферзя
ферзя
Да ладно  - медицина не востребована?Что касается международного права, то тут пожалуй детям чиновников не хватает грантов. а простые вообще в пролете. 
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14.08.2017, 15:47
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