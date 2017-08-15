﻿ В Актобе пройдет ярмарка вакансий

25 августа состоится городская ярмарка вакансий, приуроченная ко Дню Конституции РК, сообщает "Диапазон" со ссылкой на КГУ "Центр занятости населения" Актобе.
Ярмарка пройдет на площади перед Центральным стадионом им. Кобыланды батыра, начало в 10.00.
Отметим, что ранее запланированная ярмарка вакансий переносится с 18 на 25 августа.
Контактные телефоны: 51-87-45, 51-22-49.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.