﻿ Короткие брюки и длинные бороды не запретят в Казахстане

Короткие брюки и длинные бороды не запретят в Казахстане

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Короткие брюки и длинные бороды не запретят в Казахстане

Планируемый в Казахстане запрет на некоторые виды религиозной одежды не коснется коротких брюк и бород, передает Sputnik Казахстан.

В настоящее время вопрос запрета коротких брюк и бород не рассматривается, сообщил исполняющий обязанности главы комитета по делам религий Еркин Онгарбаев.

«Вы ссылаетесь на Таджикистан, там такие есть такие нормы, в Синьцзян-Уйгурском автономном округе определенные правила, которые регулируют эти вопросы. Мы на сегодняшний день такие нормы не принимаем», — сказал Онгарбаев журналистам.

Ранее сообщалось о том, что в рамках планируемых поправок запрещается ношение в общественных местах предметов религиозной одежды, препятствующих распознаванию лица. Исключение составят лица, которым это необходимо при исполнении служебных обязанностей, в медицинских целях, гражданской защиты, а также при участии в спортивных и спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятиях.

Комментируя эти изменения, Онгарбаев сослался на опыт европейских стран.

«Во многих европейских странах есть наработанная судебная практика. Некоторые граждане этих стран подавали в Европейский суд по правам человека, суд по всем делам поддержал законодательство стран, в которых были введены эти нормы», — добавил и.о. главы комитета.

На вопрос о том, коснется ли запрет иностранцев, например, из арабских стран, Онгарбаев отметил, что ответственность не будут нести лица, обладающие дипломатическим иммунитетом.

Также ранее сообщалось о планируемом запрете на ношение внешних атрибутов, предметов одежды, демонстрирующих принадлежность к «деструктивным идеологическим течениям».

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