﻿ Выселение 50 семей. Облакимат ответил отпиской на крик о помощи жителей Хромтау

Выселение 50 семей. Облакимат ответил отпиской на крик о помощи жителей Хромтау

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Выселение 50 семей. Облакимат ответил отпиской на крик о помощи жителей Хромтау

Хромтау. Жильцы собрались перед общежитием, которое будут сносить. //Фото автора.

Жильцам аварийного дома в Хромтау Донской горно-обогатетительный комбинат дал срок найти жилье до 31 августа. Без пяти минут выселенные жители обратились к акиму области Бердыбеку Сапарбаеву. В облакимате ответили, что письмо направлено в управление энергетики и ЖКХ

Как ранее писал «Диапазон», к 1 сентября в Хромтау более 50 семей рискуют остаться на улице. Им дали месяц, чтобы освободить общежитие, которое сносят из-за аварийности. Жильцам некуда идти. Акимат Хромтау готов дать временное жилье только двоим, Донской ГОК обещает жильцов-работников комбината перевести на высокооплачиваемую работу, чтобы они могли нанять жилье.Жильцы на заявление ГОК о возможном переводе на новую работу отреагировали без особой радости. По их словам, они уже не первый месяц ждут ответа на заявления о переводе на новую должность.

Они также написали главе региона Бердыбеку Сапарбаеву. В письме жильцы подробно описали, что оказались в безвыходной ситуации, так как уже этой осенью более 50 семей (среди них много матерей-одиночек) рискуют оказаться на улице. На днях облакимат ответил на их письмо. В ответе указано, что "заявление адресованное акиму Актюбинской области направлено для рассмотрения в управление энергетики и ЖКХ". В самом управлении в момент обращения журналиста «Диапазона» ответили, что письмо еще не рассмотрели.

Между тем, как сообщают жильцы общежития, в Хромтау резко подорожали съемные квартиры.

- Владельцы квартир знают, что скоро 50 семей выселят и повысили цены. Однокомнатная (квартира) 50-60 тысяч стоит, «двушки» доходят и до 70-ти. У многих матерей-одиночек зарплата в 50 тысяч, как они будут снимать? К сожалению, от областного акимата пришел коротенький ответ, что письмо направлено в управление энергетики, мы надеемся на помощь, но до 31-го остается совсем мало времени, – негодует Асия Абишева.

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