﻿ Казахстанцы купили через eBay часть похищенного в США оружия

Вооружение и оборудование было перепродано покупателям в России, Китае, Мексике, Гонконге, Казахстане и на Украине.

Со складов военной базы в Форт-Кэмпбелле, штат Кентукки, были украдены вооружение и оборудование на общую сумму более $1 млн, сообщает AP. Позже украденное было реализовано на черном рынке, часть ушла иностранным покупателям через eBay, сообщает Коммерсантъ.

Среди похищенного со складов - пулеметы и винтовки, бронежилеты, шлемы, прицелы для оружия, генераторы, медицинское оборудование и многое другое.

В суде участвовавшие в преступлении шесть солдат и их бизнес-партнер пошли на сделку и дали показания.