﻿ 7-летняя девочка погибла в сливном колодце

Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 7-летняя девочка упала в сливной колодец, который находился вблизи частного дома, где она жила.
Девочка упала в септик возле дома в городе Аксай Западно-Казахстанской области, около семи часов вечера. Девочку вытащили еще живой из колодца, но она скончалась в больнице, не приходя в сознание. Других подробностей не сообщается, передает Мой город.
По данному факту ведется расследование. В Бурлинском РОВД данное происшествие зарегистрировано как несчастный случай.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.