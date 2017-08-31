﻿ Какие овцы пригодны для жертвоприношения

Какие овцы пригодны для жертвоприношения

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Какие овцы пригодны для жертвоприношения

Духовное управление мусульман Казахстана предупреждает о том, что все овцы, рожденные в нынешнем году, не годятся для жертвоприношения, пишет bag.kz.

Издание со ссылкой на пояснение духовенства отмечает,что возраст приносимого в жертву животного не должен превышать 6 месяцев и оно должно быть достаточно крупным. Точнее говоря, для Курбан-айта годятся только те овцы и коровы, которые родились не позже марта месяца текущего года. Известно, что в большинстве регионов нашей страны, период окота начинается в апреле. Особенно в северных и центральных областях. Поэтому люди, продающие скотину для жертвоприношения и покупатели, должны об этом помнить.

У овцы 6 месяцев считается за 1 год. Так как они достигают половой зрелости в течение 145-155 суток, то есть, в среднем за 5 месяцев 10 дней. Поэтому в шариате указывается, что шестимесячный ягненок готов для жертвоприношения.

«Если возраст козы и овцы перевалил за 1 год, и если молодой 6-месячный барашек будет достаточно крупным и жирным, то они годятся для жертвоприношения. Возраст коровы должен перевалить за 2 года, верблюда за 5 лет, в таком случае они годятся для того, чтобы принести их в жертву. Кроме того, у животных не должно быть недостатков, изъянов», - говорится в сообщении.

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Keks1
возраст приносимого в жертву животного не должен превышать 6 месяцев

 Если возраст козы и овцы перевалил за 1 год, и если молодой 6-месячный барашек будет достаточно крупным и жирным, то они годятся для жертвоприношения 

В общем, баран должен быть не старше полугода, но старше года. Все правильно же?)))
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31.08.2017, 15:36
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