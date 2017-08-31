﻿ Визитную карточку баурсака предложили составить семиклассникам в новых учебниках

Визитную карточку баурсака предложили составить семиклассникам в новых учебниках

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Визитную карточку баурсака предложили составить семиклассникам в новых учебниках

В социальных сетях не прекращается обсуждение новых учебников для школьников. В этот раз отличился учебник русского языка для семиклассников, передает ИА «NewTimes.kz».

Facebook некоторые свои соображения по поводу нового учебного пособия.

«С утра, волосы дыбом. Решила почитать учебник русского языка за 7 класс, автор Сабитова. Я не знаю, что она курит или нюхает, но то, что она пишет вызывает, как минимум недоумение», - написала Жанетта Бегахметова.

По ее словам, в учебнике имеются весьма специфические задания, вроде: «Знаете ли вы примеры, когда всего один пост «взорвал» соцсети и сделал пользователя «звездой?» или «Придумайте визитную карточку баурсака».

«Я так понимаю, у автора учебника особенные отношения с соцсетями, видимо научилась пользоваться только недавно и решила дать мастер класс семиклассникам. Только вот не пойму причем тут русский язык? Далее, в данном учебнике описываются погодные условия Казахстана: вулканы, ландшафты. Не понятно с какой целью?! Вроде это не учебник географии. Кроме того, даются пояснения что такое ГМО, трансгены с попутным разъяснением ДНК. Кроме того, в учебнике русского языка даются пояснения по решению проблем соц защиты бездомных», - возмущается мать семиклассника.

По ее словам, она очень сильно хочет верить и надеяться, что автор всего лишь хотела расширить кругозор детей и умение мыслить широко и креативно.

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Все комментарии (7):
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фото пользователя pcproman
pcproman
Русский язык и баурсак... Мдэ. Это все равно, что в учебнике по казахскому языку щи учить готовить. Как же вся эта херня надоела.
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01.09.2017, 06:24
фото пользователя ферзя
ферзя
На протяжении многих лет, с ежегодным изменением учебников, я прихожу к мнению, что МОН это сборище некомпетентных людей и живоглотов, паразитирующих на ростках нашего будущего. Я из поколения тех кто видел и учился по букварям своих бабушек, я держал в руках учебник принадлежавший когда то и подписанный ровесником моего отца. И глупостей мы там не находили.  Это был четко и грамотно  поставленный план обучения детей. Когда мне что то было не понятно, моя мама или тетя брала своего прежнего товарища( учебник ее лет) и вспоминая прошедшую когда то программу давала мне ценные советы. Особенно легко было у кого были старшие братья, которые не забыли еще пройденной программы. 
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01.09.2017, 12:21
фото пользователя ферзя
ферзя
Теперь учебники ежегодно новые и неведомые. То есть министерство образование так и не решило как и чему учить детей. Вопрос - Чему у бестолковых могут научится дети? А если откровенно то тут все очень просто. Это бизнес. Можно тупо переписать чей то учебник, изменить задачи, придумать дополнения и выпустить в полет.  Если есть согласованность, то выкуп как бестселлера гарантирован, повыше чем у Шекспира. Каждый год программы меняются. Вопрос - Зачем? Зачем так делать, чтоб наши дети блуждали в потемках программ. Общее образование давно перестало быть общим и стало чьим то бизнесом. В которых интересы детей и их родителей, где то в последних рядах. В образовании нет былого постоянства и обширный простор для изменчивого зарабатывания.  А когда будет тут порядок? Да наверно не когда пока дети окончательно не отупеют, не успевая усваивать одно как меняется на другое А ЕНТ уже о третьем. 
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01.09.2017, 12:32
фото пользователя ферзя
ферзя
Пединституты готовят будущих учителей. Хотел бы представить как? Раньше учитель будущий изучал учебники и все коментарии к ним. Методы усвоения тех программ что ему встретятся непременно. Думаю сейчас в условиях постоянного изменения программ им вынужденны давать общее образование, за изменениями советуют следить самостоятельно. 
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01.09.2017, 12:37
фото пользователя РинаРодионовна
РинаРодионовна
ферзя, лучше и не скажешь
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01.09.2017, 14:21
фото пользователя markus
markus
У меня такое ощущение что кто-то дал указ взять и смешать кучу учебных программ, в том числе и с иностранных языков.
Визитка, посмотрите в интернете, синквейн, такое ощущение что находишься в страшном сне. Последнее слово "синквейн", даже впервые слышу, и это явная иностранщина.
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01.09.2017, 15:01
фото пользователя pcproman
pcproman
"впервые слышу", я тоже... Всякий интернет сленг пригоден лишь для интернет общения. В русском языке (и в казахском) таких слов быть не должно, это слова-уроды. Я вообще в шоке от такого учебника. Еще раздражает национальный уклон. Неужели нельзя сделать нейтральные учебники, без уклона в русскую или казахскую культуру и быт? Это п..дец режет глаза.
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01.09.2017, 15:36
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