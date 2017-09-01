﻿ Сегодня мусульмане Казахстана празднуют Курбан айт

Сегодня мусульмане Казахстана празднуют Курбан айт

Автор:
Сегодня мусульмане Казахстана празднуют Курбан айт

В мечетях страны проходят праздничные богослужения, а в специально отведенных местах для забоя скота проводятся обряды жертвоприношения.

Мусульмане Казахстана, как и верующие в других странах сегодня отмечают Курбан айт. В 2017 году праздник жертвоприношения выпал на 1-3 сентября. В стране выходной по случая первого дня религиозного праздника, передает Zakon.kz.

Сегодня все мусульмане отправляются в мечеть, чтобы вместе совершить особую праздничную молитву - Айт намаз, по окончании которой нужно остаться на праздничную проповедь (хутбу) - это является сунной.

Как совершается праздничный намаз

Намаз ‘ид читается так же, как и другие намазы, с небольшой разницей в том, что в ‘ид намазе произносится на шесть такбиров больше:

В первом ракате, после произнесения первого такбира и дуа “сана”, произносятся еще три такбира. Во втором ракате, после чтения Корана, перед тем, как совершить поясной поклон, произносятся ещё три такбира, а затем еще один такбир для поясного поклона.

Итого, в каждом ракате, в положении кыяма, в общей сложности произносится 8 такбиров.

После праздничного намаза все мусульмане поздравляют друг друга пожеланием: «Ид Мубарак!» - «Благословенного праздника!»

Омовение и наряды

Мусульманам в этот день желательно совершить омовение, а мужчинам сделать так, чтобы от их тела исходили приятные ароматы. Желательно также одеться в лучшие наряды.

Прием пищи перед молитвой

В день Курбан айта, Сунной (желательным, но не обязательным) является не кушать до совершения праздничной молитвы и принесения в жертву животного, чтобы затем, совершив жертвоприношение, первой едой стало мясо жертвенного животного. Среди азиатских народов принято сразу готовить то, что быстрее всего жарится. Как правило, это легкие, сердце, печень и прочие внутренности, из которых получается замечательный куырдак :)

Поздравления с праздником Курбан айт

Не возникает никаких сомнений в необходимости поздравить людей с приходом праздника Курбан айт. В этом случае произносят следующие слова:

«Такаббалла Аллах Минна уа Минкум» (Пусть Аллах примет это от нас и от вас).

Что лучше всего совершать после праздничной молитвы

В дни праздника можно приготовить праздничный дастархан, пригласить родственников, соседей, друзей. В эти дни особо поощряются поддерживание родственных связей, поэтому рекомендуем посетить своих родных и близких. Будьте доброжелательны, улыбчивы.

Подавайте милостыню, творите доброе.

Теги: ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
01.09.2017, 15:35
  
Сапарбаев поздравил актюбинцев с праздником
01.09.2017, 12:46
  
Посол США поздравил казахстанцев с Курбан айтом на казахском языке 1
31.08.2017, 16:13
  
​В День Конституции в больнице в Новом родились 11 малышей
30.08.2017, 20:21
  
Во время Курбан айта пустят дополнительные автобусы
31.08.2017, 15:16
  
Какие овцы пригодны для жертвоприношения 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя ферзя
ферзя
С праздником всех мусульман и тех кто к этому празднику относится с должным уважением! 
Ответить
01.09.2017, 13:02
Последние новости раздела
8 новых школ примут учеников в Актюбинской области
В Актобе сборная Казахстана на последних секундах спаслась от проигрыша в отборе на Евро
Сапарбаев поздравил актюбинцев с праздником
Жителей общежития в Хромтау обещали пока не выселить
Посол США поздравил казахстанцев с Курбан айтом на казахском языке 1
В Актобе откроется первый центр ядерной медицины
Визитную карточку баурсака предложили составить семиклассникам в новых учебниках 7
100 тыс. долларов инвестирует Великобритания в судебные реформы Казахстана
​В День Конституции в больнице в Новом родились 11 малышей
Пьер Карден отменил приезд в Астану