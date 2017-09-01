﻿ Посол США поздравил казахстанцев с Курбан айтом на казахском языке

Посол США поздравил казахстанцев с Курбан айтом на казахском языке

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Посол США поздравил казахстанцев с Курбан айтом на казахском языке

Видео с поздравлением опубликовано на официальной странице посольства в Facebook.

Посол США в Казахстане Джордж Крол поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт на государственном языке. Видеопоздравление опубликовано на официальной странице посольства в Facebook.

"Поздравляю всех со священным праздником Курбан айт! Я желаю всем семьям гармонии, мира и процветания в этот священный праздник! Пусть ваши дома будут полны радости и счастья. Спасибо", - говорит Джордж Крол в своем поздравлении.

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sulizok
Какое счастье привалило! Теперь можно спать спокойно и дышать свободно!!!
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01.09.2017, 21:51
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