﻿ Посол США поздравил казахстанцев с Курбан айтом на казахском языке

Видео с поздравлением опубликовано на официальной странице посольства в Facebook.
Посол США в Казахстане Джордж Крол поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт на государственном языке. Видеопоздравление опубликовано на официальной странице посольства в Facebook.
"Поздравляю всех со священным праздником Курбан айт! Я желаю всем семьям гармонии, мира и процветания в этот священный праздник! Пусть ваши дома будут полны радости и счастья. Спасибо", - говорит Джордж Крол в своем поздравлении.
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