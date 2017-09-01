﻿ Жителей общежития в Хромтау обещали пока не выселить

Хромтау. Жильцы аварийного общежития, большая часть которых матери-одиночки, собрались перед домом, чтобы попросить властей и ДГОК, не выселять их. //Фото автора.

Замакима области Кайрат Бекенов сообщил журналистам, что обсудил ситуацию с руководством Донского ГОКа и хромтауского акимата и убедил их, чтобы не допустили массового выселения к началу сентября. Власти пообещали СМИ: каждому жильцу «общаги» найдут работу, которая позволит снимать жилье, а тех, кто не имеет квалификацию, обучат и переобучат.

31 августа истекал срок, после которого жильцов аварийного общежития хотели выселить, так как дом в аварийном состоянии.

Жильцы в надежде на помощь обратились в СМИ, также написали акиму области Сапарбаеву. Но их письмо перенаправили в управление ЖКХ, которое не рассмотрело обращение. Журналисты потребовали от областного акимата разъяснения ситуации. В итоге организовали брифинг, на котором заместитель акима области Кайрат Бекенов доложил о ситуации с жильцами аварийного общежития.

- Мы вместе с департаментом ГАСК, по ЧС выехали в Хромтау, встретились с руководством Донского ГОКа, посмотрели общежитие. Там проживают семьи действующих и бывших работников ГОКа. Но выяснилось, что в данном общежитии проживают и семьи, которые не являются работниками комбината. Но махнуть шашкой и выселить всех одномоментно мы не можем. Каждой семье надо помогать точечно, - заявил Кайрат Бекенов.

Чиновник объяснил, как будут решать проблему точечно:

- Прежде чем выселить, ситуацию каждого человека, живущего в общежитии, нужно изучить индивидуально. Действующие сотрудники ГОКа получат квартиры по госпрограмме КИК (Казахстанская ипотечная компания). Вчера была сдача 60-квартирный новый дом по КИК. И уже 5 семей, проживавших в общежитии, получили ключи от новых квартир. Для тех, кто не в состоянии платить за съемную квартиру, предложат должность с увеличением зарплаты. Если не подходит квалификация для работы, то будут переобучать.

По словам Бекенова, сложный вопрос с пенсионерами и безработными жильцами общежития. Им также предложат работу и обещают обучить их, если они не подходят к предлагаемым вакансиям.

- Безработных нужно трудоустроить. Но здесь есть нюанс. Человеку предложили где-то работать, а он говорит: я не хочу такую работу. Вот этот момент нужно хорошенько проработать. И еще трудный вопрос с пенсионерами, которые работали на ДГОК и не приватизировали жилье. Человек работал-работал, а в итоге его выселяют. Но по правилам, это общежитие на балансе Донского ГОКа, и приватизировать его нельзя. Мы договорились с руководством ГОКа, чтобы провели широкой анализ по каждой квартире, чтобы моментального выселения не было. Скоро, я снова поеду в Хромтау, чтобы проверить ситуацию, - пообещал замакима области.

Таким образом, моментального выселения власти пообещали не допустить. Касательно самого общежития сообщили, что окончательное решение по сносу дома ДГОК еще не дает. Либо будет усиленный ремонт здания, либо снос.

Между тем, жильцы сообщают журналисту «Диапазона», что к ним в квартиры приходят полицейские и предупреждают, что нужно выселиться до 4-го сентября. В связи с этим 1 сентября замакима области еще раз напомнил властям Хромтау, чтобы не делали резких, поспешных шагов в отношении жильцов аварийного общежития.