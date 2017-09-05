﻿ В Казахстане стартует новый охотничий сезон

В Казахстане стартует новый охотничий сезон

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В Казахстане стартует новый охотничий сезон

Основной осенне-зимний охотничий сезон в Казахстане открывается в первую субботу сентября 2017 года, и в зависимости от вида животных продолжается до 15 февраля 2018 года, передает ИА «NewTimes.kz».

В зависимости от вида животных охотничий сезон продолжится до 15 февраля 2018 года, сообщил зампредседателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Кайрат Устемиров.

По его словам, с сентября охота разрешается на марала, медведя, сибирского горного козла, сибирскую косулю, кабана, куропатку, рябчика и перелетную дичь (гусь, утка).

«В этом году увеличены размеры возмещения вреда за нарушения природоохранного законодательства. К примеру, за незаконную добычу косули или кабана ущерб составит 250 МРП, за сайгака - 350 МРП, за утку 5 МРП. Были установлены ограничения: в сутки один охотник может добыть до 5 особей, кроме промысловой охоты», - пояснил он.

Кроме того, комитетом рассматривается вопрос о регулировании численности волка и баклана.

По словам Устемирова, в 2012 году Всемирным фондом дикой природы (WWF-Россия), с привлечением научных специалистов Казахстана была начата конкретная работа по разработке Программы по реинтродукции тигра в Казахстане.

В этой связи, республиканской бюджетной комиссией в августе 2017 года поддержано предложение Министерства сельского хозяйства о создании c 1 января 2018 года государственного природного резервата «Иле-Балхаш».

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Все комментарии (3):
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фото пользователя 1870
1870
Птичку жалко.
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05.09.2017, 15:10
фото пользователя pcproman
pcproman
Согласен, жалко, но вкусно!)) Да и меру всему надо знать. "Кроме того, комитетом рассматривается вопрос о регулировании численности волка", надеюсь его наконец-то перестанут изничтножать бахвальные снегоходчики, волка по области очень мало осталось...
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05.09.2017, 15:32
фото пользователя 1870
1870
в далеком детстве (на каникулах после третьего класса, отдыхая у деда), нашел в сарайчике баночку с крючками. Смастерил удочку и пошел на берег Иргиза (благо перед домом). Поймал рыбку, и стало жаль. Отпустил. Больше не забавлялся ни рыбалкой, ни охотой, хотя и у деда и у отца всегда ружье было.
ПС. В те времена, долгими зимами волки прямо к совхозу подходили, на окраине бродили, выли. А сайгаки бывало забредали вместе с барашками в загоны. Особо летом.
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05.09.2017, 15:51
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