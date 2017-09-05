﻿ О "лучшем отеле" в Актобе рассказал солист "Иванушки International"

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов поделился с подписчиками впечатлениями от проживания в Актобе. В опубликованном видео певец с юмором рассказывает, что в номере "лучшего отеля" города не работают телефон, телевизор и холодильник, пишет "Диапазон".

"Хотел позвонить на ресепшн, чтобы заказать холодной водички. Смотрю: телефончик в тумбочке, но он не работает. Здесь нет внутренней связи, поэтому администратор дала мне свой мобильный телефон и говорит: "Звоните, как хотите", - комментирует видео певец.

Охладить воду в холодильнике тоже не удалось. Единственная розетка в комнате оказалась неподходящей для вилки от холодильника.

"Гордость дизайна - лежачий фен. Дамы и господа, любуйтесь. Welcome to гастроли", - закончил Андрей, указав на установленный рядом с диваном фен.

Андрей Григорьев-Аполлонов также поделился с подписчиками тем, что только концерты Иванушек помогают ему справиться со стрессом после смерти любимой сестры. И поблагодарил всех за поддержку и сочувствие.