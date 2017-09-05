﻿ Туркменистан приостановил безвизовый въезд для Казахстанцев

Туркменистан приостановил безвизовый въезд для Казахстанцев

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Туркменистан приостановил безвизовый въезд для Казахстанцев

В связи с проводимыми в Ашхабаде 5-ми Азиатскими играми в закрытых помещениях, усилены меры безопасности на границе.

Азиатские игры начнутся 17 сентября, завершатся через 10 дней, поэтому вплоть до 27 сентября временно закрыт въезд на территорию Туркменистана для иностранных граждан, пребывающих в республику в упрощенном порядке, то есть без виз, передает МИА «Казинформ».

Упрощенным порядком въезда в Туркменистан пользовались Казахстанцы, постоянно проживающие в Мангистауской области. Они могут въезжать, выезжать и пребывать без виз на территории Туркменистана на срок до 5 суток включительно.

Пребывание граждан Казахстана свыше сроков упрощенного въезда осуществляется на основании виз, оформленных в установленном порядке.

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