﻿﻿ Более 100 улиц переименуют в Алматы

В мегаполисе появятся улицы Нұрлы Жол, Нұр Әлем, Хан Шатыр, Арыстанбаб, Ер Төстік и Алтын Адам, передает Sputnik Казахстан.
Также некоторые улицы получат свое название в честь прославленных военных и батыров: Талгата Бигельдинова, Сагадата Нурмагамбетова, Кенесары хана, а также в честь писателей: Герольда Бельгера и Чингиза Айтматова.
Всего новые названия получат более 100 улиц.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.