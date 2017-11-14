﻿﻿ Более 80% актюбинцев поддерживают переход на латиницу - показал соцопрос

Бердыбек Сапарбаев провел совещание по вопросам перехода казахского алфавита на латиницу, передает "Диапазон" со ссылкой на облакимат.

Руководитель областного управления по развитию языков Гулайым Тулебаева рассказала, что среди жителей провели соцопрос. Более 80 процентов актюбинцев поддерживают реформу.

- Сегодня дискуссии уже вращаются не вокруг вопроса перехода или отказа от латиницы, а вокруг вариантов нового казахского алфавита, - отметила Тулебаева.

На совещании также обсудили необходимость подготовки учителей и методической базы для обучения новому алфавиту.

- В новом телевизионном сезоне будет запущено 8 телепрограмм, в основу которых заложены идеи «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру». В целом, программная статья главы государства будет отражена во всех новых проектах телеканала, - заверил директор филиала АО «РТРК «Казахстан» Ернур Бурахан.

В областном управлении по развитию языков корреспонденту "Д" рассказали, что социолингвистический опрос проводили в течение всего 2017 года. Опрос охватил 6000 человек.