﻿ Нурсултан Назарбаев встретился с Ильей Ильиным

Нурсултан Назарбаев встретился с Ильей Ильиным

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Нурсултан Назарбаев встретился с Ильей Ильиным

В ходе посещения национально-культурного комплекса "Этноаул" в Астане Президент РК Нурсултан Назарбаев побеседовал с четырехкратным чемпионом мира тяжелоатлетом Ильей Ильиным, передает Today.kz.

"И штангу поднимет, и экономику будет поднимать", - сказал аким Кызылординской области.

"Я ему говорил, для меня он всегда чемпионом останется", - отметил Нурсултан Назарбаев.

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