﻿﻿ Россия вернула Казахстану часть земель «Байконура»

Часть ранее арендуемых земель космодрома «Байконур» передали Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.
В Челябинске на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана замдиректора «Роскосмос» и вице-министр сельского хозяйства Казахстана подписали протокол о внесении изменения в договор аренды комплекса «Байконур».
Из российской аренды вывели 11,6 тысяч гектар земли вблизи поселков Акай и Торетам. Землю передали Кызылординской области для развития на ней социально-экономической инфраструктуры.
Также министр здравоохранения РФ и министр здравоохранения РК подписали протокол о внесении изменений в соглашение «О порядке медицинского обслуживания персонала космодрома Байконур, жителей города Байконыр, поселков Торетам и Акай в условиях аренды Российской Федерацией комплекса «Байконур».
Протоколом предусматривается совершенствование системы медицинского обслуживания казахстанцев, проживающих и работающих на комплексе «Байконур», поселках Акай и Торетам.
Подписанные документы дополнят уже имеющуюся сейчас двустороннюю нормативно-правовую базу по комплексу «Байконур», которая является важным элементом развития сотрудничества Казахстана и России.
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