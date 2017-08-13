﻿ Египетский чиновник умер от сердечного приступа во время осмотра места столкновения поездов

Сотрудник египетского министерства транспорта скончался от сердечного приступа во время осмотра тел погибших при столкновении поездов, унесшем жизни сорока двух человек, передает РИА Новости со ссылкой на портал издания "Масрави".

"Советник Мустафа Сейид не выдержал осмотра тел, внезапно упал и тотчас умер", — сказал изданию помощник министра транспорта Египта.

В пятницу на линии в пригороде Александрии столкнулись два поезда, следовавшие из Каира и Порт-Саида. По данным минздрава Египта, 42 человека погибли и свыше 170 получили ранения.

Как сообщало издание Youm7, причиной трагедии могла стать ошибка семафорщика.