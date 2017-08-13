﻿ Жители Барселоны вышли на акцию протеста против туризма

Жители Барселоны устроили в субботу акцию против наплыва туристов, сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.



По ее информации, около 200 горожан "оккупировали" пляж в районе Барселонета в квартале Старого города. Участники акции принесли с собой плакаты, на которых было написано: "Барселонета не продается", "Мы не хотим жилья для туристов" и другие. Ранее похожие акции уже проходили в каталонской столице, на Балеарских островах и в Стране басков.



Барселона является популярным местом отдыха как у испанцев, так и у иностранцев. В апреле текущего года власти каталонской столицы представили доклад, согласно которому в 2016 году увеличилось число жителей курортного города, которые просят ограничить поток отдыхающих. Так, число жителей города, считающих, что достигнут потолок возможностей по обслуживанию туристов (48,9%) превысило количество горожан, уверенных в необходимости привлекать больше гостей (47,5%).



Испания в 2016 году установила новый рекорд по числу иностранных туристов, посетивших страну. Как сообщила организация Frontur, которая отслеживает прибытие иностранцев, за 12 месяцев в Испании побывали 75,6 млн гостей из-за рубежа, что на 10,3% больше, чем в 2015 году.