﻿ Жители Барселоны вышли на акцию протеста против туризма

Жители Барселоны вышли на акцию протеста против туризма

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Жители Барселоны вышли на акцию протеста против туризма

Жители Барселоны устроили в субботу акцию против наплыва туристов, сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.

По ее информации, около 200 горожан "оккупировали" пляж в районе Барселонета в квартале Старого города. Участники акции принесли с собой плакаты, на которых было написано: "Барселонета не продается", "Мы не хотим жилья для туристов" и другие. Ранее похожие акции уже проходили в каталонской столице, на Балеарских островах и в Стране басков.

Барселона является популярным местом отдыха как у испанцев, так и у иностранцев. В апреле текущего года власти каталонской столицы представили доклад, согласно которому в 2016 году увеличилось число жителей курортного города, которые просят ограничить поток отдыхающих. Так, число жителей города, считающих, что достигнут потолок возможностей по обслуживанию туристов (48,9%) превысило количество горожан, уверенных в необходимости привлекать больше гостей (47,5%).

Испания в 2016 году установила новый рекорд по числу иностранных туристов, посетивших страну. Как сообщила организация Frontur, которая отслеживает прибытие иностранцев, за 12 месяцев в Испании побывали 75,6 млн гостей из-за рубежа, что на 10,3% больше, чем в 2015 году.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
В Барселоне уже жить не могут без митингов которые часто проиходят. Практический ежемесячно или в месяц раз обязательно происходят митинги.""против наплыва туристов, ""не будит туристов как будут жить об этом не подумали.хотя именно митинги против туризма тоже частое явление в Барселоне.из за туристов в Барселоне очень высокие цены на продукты и аренду жилья.налоги на зарплату вообще ужасные очень высокие.кстати по этому поводу часто митинги тоже проводят
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13.08.2017, 16:48
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