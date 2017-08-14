﻿ В Риме двухъярусный автобус с туристами врезался в мост

В Риме двухъярусный автобус с туристами врезался в мост

Автор:
В Риме двухъярусный автобус с туристами врезался в мост

Туристический двухъярусный автобус врезался в мост рядом с железнодорожной линией Рим — Лидо на юге итальянской столицы. Об этом сообщает RT.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 13 августа. В автобусе находились туристы из Великобритании и Франции.Отмечается, что в результате инцидента пострадали 18 человек, среди которых — 10-летний ребенок: он был сразу госпитализирован с тяжелыми травмами.

Пятерым пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте ЧП, остальные были доставлены в больницы. Состояние четырех человек оценивается как тяжелое.

Отмечается, что небольшой железнодорожный мост был на 0,5 м ниже автобуса, однако водитель проигнорировал этот фактор и не остановился.

Теги: , , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
09.08.2017, 21:13
  
Следи за автобусом в своём смартфоне
09.08.2017, 21:29
  
38 новых автобусов начали ездить по 4-м маршрутам 2
02.08.2017, 17:20
  
Не успеваем на автобусы №17 и поздно приезжаем домой
02.08.2017, 17:17
  
Нужен абонемент в автобусы, как при Союзе 1
02.08.2017, 11:48
  
Украина готовит иск к России из-за строительства Крымского моста
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Тяжелое вооружение было направлено Ираном в Россию 1
Мощное землетрясение произошло в Перу
МИД РФ призывает к выводу войск США из Афганистана
Британцу удалили десять органов, и он победил рак
Из-за утечки хлора около 500 человек обратились в больницы Ирана
Жители Барселоны вышли на акцию протеста против туризма 1
Охотник застрелил раздавившего 15 человек слона в Индии 1
Египетский чиновник умер от сердечного приступа во время осмотра места столкновения поездов
Британка решила продать мужа через Facebook
Автомобиль въехал в толпу протестующих в американском штате Виргиния