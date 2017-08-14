﻿ Тяжелое вооружение было направлено Ираном в Россию

Тяжелое вооружение было направлено Ираном в Россию

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Тяжелое вооружение было направлено Ираном в Россию

Иран направил в Россию компоненты тяжелых вооружений в обход резолюции Совета безопасности ООН, запрещающей Тегерану подобные поставки, сообщает "Медуза".

По информации издания, в июне иранские грузовые самолеты дважды приземлялись на базе Хмеймим в Сирии, которую используют российские военные.

Груз, доставленный на борту этих самолетов, был перевезен на грузовиках на базу ВМФ России в сирийском Тартусе, а оттуда на военном корабле переправлен в Новороссийск.

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фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
Диапазон зачем вам копипастить с медузы?не стоит оно вашего внимание по моему казнетом блокируется и без проксЯ ни как
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14.08.2017, 13:53
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