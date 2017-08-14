﻿ Тяжелое вооружение было направлено Ираном в Россию

Иран направил в Россию компоненты тяжелых вооружений в обход резолюции Совета безопасности ООН, запрещающей Тегерану подобные поставки, сообщает "Медуза".

По информации издания, в июне иранские грузовые самолеты дважды приземлялись на базе Хмеймим в Сирии, которую используют российские военные.

Груз, доставленный на борту этих самолетов, был перевезен на грузовиках на базу ВМФ России в сирийском Тартусе, а оттуда на военном корабле переправлен в Новороссийск.