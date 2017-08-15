﻿ Лондонский Биг-Бен замолчит до 2021 года

Лондонский Биг-Бен замолчит до 2021 года

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Лондонский Биг-Бен замолчит до 2021 года

В полдень 21 августа колокол прозвучит в последний раз перед реставрацией.

21 августа в полдень знаменитый колокол Биг-Бена прозвучит в последний раз перед реставрацией, которая продлится до 2021 года, сообщается на сайте парламента Великобритании.

Работа колокола будет приостановлена до 2021 года для безопасности рабочих, проводящих реставрацию Элизабет-Тауэр.

"Молчание Биг-Бэна - важная часть реставрационного проекта. Как хранитель великих часов, гарантирую, что эта прекрасная викторианская техника постоянно поддерживается в отличном состоянии", - отметил хранитель великих часов Стив Джаггс.

Чтобы остановить колокола, ударные молотки будут заблокированы, а колокол будет отключен от механизма часов. Специалисты отметили, что знаменитый звон можно будет услышать только во время "важных национальных мероприятий". В 2021 году колокол возобновит "свое регулярное выполнение обязанностей".

Для того, чтобы лондонцы по-прежнему могли сверять свои часы с Биг-Беном, один рабочий циферблат будет постоянно виден во время реставрации. Современный электрический двигатель будет вращать часовые стрелки до тех пор, пока часы не будут восстановлены.

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