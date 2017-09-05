﻿ Принц Уильям и герцогиня Кейт ждут третьего ребенка

У Уильяма и Кейт уже есть двое детей - принц Джордж и принцесса Шарлотта.

Королевскую семью Британии вновь ждет пополнение - в семье внука королевы Елизаветы II принца Уильяма и его супруги герцогини Кембриджской Кейт появится третий ребенок. О беременности герцогини говорится в официальном сообщении пресс-службы Кенсингтонского дворца, который является официальной резиденцией Уильяма и Кейт, пишет РБК.

В официальном сообщении подчеркивается, что королева Елизавета II и остальные члены семей обоих супругов извещены о третьей беременности герцогини и пришли в восторг от этой новости.

Пол будушего ребенка пока не известен. В настоящее время у герцогской четы есть двое детей - четырехлетний принц Джордж (занимает третье место в линии наследования британского престола, после принца Чарльза и своего отца принца Уильяма) и двухлетняя принцесса Шарлотта (четвертое место в очереди).

В сообщении Кенсингтонского дворца отмечается, что герцогиня Кембриджская, так же, как во время двух предыдущих беременностей страдает от последствий токсикоза, в связи с чем откажется от участия в публичных мероприятиях.