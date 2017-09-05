﻿ Выжившие при пожаре в лондонской многоэтажке пытались покончить с собой

У большинства выживших развивается посттравматическое расстройство, люди впадают в депрессию, стараются забыться в алкоголе и наркотиках.

По меньшей мере 20 человек, переживших пожар в башне Grenfell Tower в Лондоне, пытались свести счёты с жизнью, пишет life.kz со ссылкой на BBC и организацию по предотвращению суицидов Silence of Suicide.

По словам многих пострадавших, они не могут выкинуть из головы изображений горящего здания и людей, свидетелями гибели которых они стали. Те, кто чудом остался в живых, до сих чувствуют вину перед близкими, погибшими в огне.

— Мы покрыты пеплом наших мёртвых друзей и родственников. Мы видели, как взрослые выкидывали своих детей из окон в попытке их спасти, — рассказали очевидцы трагедии.

Руководитель организации Иветт Гринуэй рассказала, что волонтёры, которые работают с выжившими, неоднократно рассказывают ей о попытках самоубийства их подопечных. У большинства развивается посттравматическое расстройство, люди впадают в депрессию, стараясь забыться в алкоголе и наркотиках.

Помимо этого, Гринуэй недовольна качеством помощи, которую пытаются оказать другие общественные организации. По словам женщины, вместо того, чтобы разговаривать с пострадавшими, они помещают листовки под двери квартир, где они живут.