﻿ Несколько сотен жилых домов сожгли боевики в Мьянме

Несколько сотен жилых домов сожгли боевики в Мьянме

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Несколько сотен жилых домов сожгли боевики в Мьянме

После своих вылазок боевики оставляют мины в населенных пунктах, которые впоследствии обезвреживают саперы регулярной армии Мьянмы.

Власти Мьянмы продолжают фиксировать новые случаи нападения боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" на севере штата Ракхайн, сообщает ТАСС.

По данным, "несколько сотен домов сожжены в населенных пунктах округа Маунгдау" в результате нападений исламистов. Информация о жертвах отсутствует.

Ситуация в Ракхайн резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа", которую власти республики считают террористической организацией, совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Как сообщалось ранее, число жертв столкновений на западе Мьянмы превысило 400 человек. Большинство убитых - боевики-рохинджа. Из-за вспышки насилия в соседнем Бангладеш уже приняли около 90 тыс. беженцев рохинджа.

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Все комментарии (6):
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фото пользователя istina
istina
чего добиваются эти боевики? при том чаще нападая на гражданские объекты, они нападают, а страдать будут невинные мусульмане. 
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05.09.2017, 14:44
фото пользователя taxsist2
taxsist2
istina мэто политика и то,что некоторые региональные СМИ начали делать реверс или реверанс говорить о внешнеполитическом курсе в целом по данной ситуации.
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05.09.2017, 18:50
фото пользователя Малинка
Малинка
Истина!Я думала ты барана зарезал и той закатил,даже не удивлюсь если если у тебя разрыв сердца будет от радости.Все таки зная твою позицию,для тебя как бэ , является событие в Мьянме радостным)).
А тут я вижу "невинные мусульмане".
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06.09.2017, 08:58
фото пользователя taxsist2
taxsist2
 Мурад Мусаев: В первую очередь мы убедились в том, что видеоролики и фотографии не лгут. И после полугода изысканий я, как юрист, могу сказать, что там происходит геноцид людей, которых именуют рохинджа.Что касается буддистов, то я не могу сказать ничего плохого о них, как о представителях конкретной религии. Но думать, что все буддисты мирные и безобидные, – это великое заблуждение. 

https://www.svoboda.org/a/28715384.html
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05.09.2017, 18:39
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Мумин Шакиров: Мурад, а почему молчат другие лидеры северокавказских республик, тоже мусульмане? Например, Рамазан Абдулатипов. Не высказывается публично Юнус-Бек Евкуров. Есть лидеры Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии. Почему они молчат? Один Рамзан за всех несет ответ.
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05.09.2017, 18:48
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Мурад Мусаев: Значит, у них другое отношение к жизни, к ситуации, к исламу и мусульманам. Откуда мне знать? Я вчера прочитал в Сети у одного из довольно активных пользователей, блогеров маленькую заметку, кажется, в Twitter. Он пишет: "Я смотрю репортажи про митинг, и не могу никак решить, на кого мне больше чихать – на Мьянму или на мусульман". Я теперь прекрасно понимаю, что на какие бы митинги мы не выходили здесь, может быть, нас услышат в Мьянме, может быть, нас услышат в других исламских государствах, может быть, даже в ООН, но российское общество останется глухо к проблеме того народа, ради которого все это было начато. Все будут обсуждать внутриполитические интриги и говорить какому-то региональному лидеру: "Вот ты молчишь, а тот говорит". Или говорить федеральной власти: "Слабо теперь остановить этого, как вы останавливаете других?" Это все мелкая суета по сравнению с трагедией целого народа.
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05.09.2017, 18:48
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