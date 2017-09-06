﻿ Дуров рассказал о попытках ФБР завербовать его

Сотрудники ведомства еще в 2014 году заинтересовались его работой над соцсетью и запросами российских властей данных на пользователей, передает zakon.kz.
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подробно рассказал о попытках агентов ФБР завербовать его. По словам Дурова, ФБР заинтересовалось им еще в 2014 году, после продажи доли «Вконтакте», и первое общение с агентами американской спецслужбы состоялось на границе США.
После запуска Telegram два сотрудника ФБР без предупреждения пришли к нему в арендованное через Airbnb жилье - считается, что о сделке через этот сайт знают лишь арендатор и арендодатель. Агенты предъявили ему некую подписанную судьей бумагу и предложили наладить канал передачи информации на конкретных пользователей.
Также он утверждает, что ФБР пыталось предложить одному из сотрудников Telegram несколько десятков тысяч долларов. «Наши разработчики и так миллионеры. Мы им хорошо платим, и их не подкупить подобным предложением», - заявил изданию Дуров.
Дуров покинул Россию в 2014 году после скандала с продажей акций соцсети «ВКонтакте» и ухода с поста ее гендиректора. В том же году СМИ сообщали, что он получил гражданство государства Сент-Китс и Невис. В мае стало известно, что предприниматель перебрался на постоянное место жительства в Финляндию.
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