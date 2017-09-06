﻿ ​Меркель забросали помидорами на предвыборном выступлении

Неизвестные в городе Гейдельберге на юге Германии бросили несколько помидоров в направлении сцены, на которой в рамках предвыборной кампании выступала канцлер Германии Ангела Меркель, передает РИА Новости.

Как сообщает журнал Spiegel, полиция подтвердила, что в направлении сцены кинули два помидора. До левого бедра канцлера долетела пара капель, немного досталось и стоящей с ней рядом ведущей мероприятия.

Меркель отреагировала на произошедшее спокойно и протянула ведущей носовой платок. К моменту инцидента канцлер уже закончила свою речь. Виновники происшествия пока неизвестны.

Выборы в бундестаг состоятся в Германии 24 сентября.