﻿﻿ За $81 млн продали картину Ван Гога на аукционе

Картина стала главным лотом на торгах, которые транслировались в прямом эфире на сайте Christie's. Оценочная стоимость "Вспаханного поля и пахаря" составила 50 миллионов долларов, передает Лайф.

Одна из знаменитых работ голландского живописца Винсента Ван Гога - "Вспаханное поле и пахарь" - ушла с молотка аукционного дома Christie's за 81,3 миллиона долларов. Об этом сообщается на официальной странице аукциона в "Твиттере".

На картине Ван Гог запечатлел вид из окна лечебницы Сен-Реми для душевнобольных, где он провёл последние годы своей жизни и создал наиболее знаменитые из своих полотен.